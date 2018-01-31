Минюст Украины: Регистрация «ФОП» для иностранцев станет проще

В Украине для иностранных специалистов упростилась процедура регистрации физлица-предпринимателя, сообщает ассоциация «ИТ Украины».

Законные основания для этого содержатся в недавних разъяснениях, подготовленных Министерством юстиции Украины.

До этого момента украинским компаниям было сложно работать с иностранцами, как с ФЛП.

Чтобы предприятие могло заключить договор с иностранцем-ФЛП, нужно было два условия: иностранный специалист должен находиться в Украине на законных основаниях и быть зарегистрированным как ФЛП в Украине.

Во-первых, под законными основаниями имелась ввиду документ о временном проживании.

Во-вторых, чтобы открыть ФЛП в Украине, иностранец должен подать заявление по форме, утвержденной приказом Минюста, где есть графа «место проживания/месторасположение физического лица-предпринимателя».

С одной стороны, по Закону о госрегистрации, в госреестре содержатся данные о ФЛП по месту жительства или другому адресу, по которому устанавливается связь с ФЛП, и можно подумать, что при регистрации ФЛП может внести любой адрес, по которому будет находиться.

Однако на практике регистраторы понимали это требование с точки зрения Закона «О свободе перемещения и свободном выборе места проживания в Украине», при этом ведомости о месте жительства иностранцев вносятся в такие документы: постоянный вид на жительство, временный вид на жительство, свидетельство беженца и т.д.

Теперь же Минюст подготовил разъяснения, по которому «местоположение» можно подтверждать другим документом: к примеру, договором аренды жилья или другого сооружения, информацией из Госреестра прав на недвижимость и т.д.

Соответственно, для регистрации ФЛП иностранцам уже не нужен вид на жительство. Это разъяснение Минюст уже разослал по регистраторам.

Для открытия ФЛП иностранцу нужно:

получить ИНН;

иметь договор аренды жилья, информацию из Госреестра прав на недвижимое имущество об имущественном праве на объект недвижимого имущества.

«Иностранец, приехавший в Украину на общих основаниях, сможет при желании без особых проблем открыть ФЛП и начать предпринимательскую деятельность, налоги от которой будут идти в бюджет Украины», — объясняют в ассоциации.