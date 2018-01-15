Украина заняла второе место после Новой Зеландии по поставкам сливочного масла в ЕС

По объемам поставок сливочного масла в Евросоюз Украина оказалась на втором месте после Новой Зеландии. Об этом сообщила на своей странице в Facebook сообщила торговый представитель Украины Наталья Микольская.
«Украина оказалась на втором месте после Новой Зеландии по объемам поставок в ЕС сливочного масла. В январе-ноябре 2017 года в ЕС было ввезено 2,3 тыс. тонн соответствующей продукции, при этом годовые объемы поставок по сравнению с 2016 годом увеличены почти в семь раз», — сообщила Микольская.
Также торговый представитель Украины сообщила, что похожие тенденции наблюдаются и на мировом рынке.
«По данным наших коллег из США, в январе-октябре 2017 года Украина — восьмая в мире по объемам экспорта масла с общим объемом в 20,8 тыс. тонн и годовым ростом в три раза», — говорилось в сообщении
Как сообщалось, за 10 дней 2018 Украина уже исчерпала годовую квоту на экспорт меда и соков в ЕС. Украина исчерпала квоты- 2017 на беспошлинные поставки в ЕС на ряд продуктов. Цены на продукты в мире выросли за год на 8,2%: лидеры — «молочка» и мясо.
|Покупка
|Продажа
|100 долларов
|2.835,53 0.0253
|2.867,55 0.0126
|100 евро
|3.425,55 0.3539
|3.499,46 0.3754
|10 рублей
|4,56 0.0018
|5,07 0.0034
|Курс, UAH
|Золото
|380.365,004.014,00
|Серебро
|4.885,4746,85
|Платина
|279.944,004.021,00
|Палладий
|307.625,00-3.856,00
влажность:
давление:
ветер:
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016