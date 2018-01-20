МОК не допустил на зимнюю Олимпиаду 111 российских спортсменов

Международный олимпийский комитет сократил предварительный список российских спортсменов, которые могут выступить на зимних Олимпийских играх в южнокорейском Пхенчхане, с 500 до 389 человек. Об этом сообщила пресс-служба МОК.

В сокращенном пуле, который еще проверят на дополнительных допинг-тестах, более 80% атлетов не участвовали в Играх в Сочи.

«Это новое поколение российских спортсменов», — сообщили в МОК.

Кроме спортсменов, не допустили к соревнованиям 51 тренера и 10 медицинских работников.

Окончательный список российских спортсменов, которые смогут выступить на ближайшей Олимпиаде, обещают опубликовать 27 января.