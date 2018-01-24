Кабмин призвал НКРЭКУ пересмотреть RAB-тарифы

Правительство выступило против новой методики стимулирующих тарифов для облэнерго и призвало Нацкомиссию, которая осуществляет регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, ее пересмотреть.
«Идея стимулирующего тарифообразования — дополнительных инвестиций для строительства и модернизации инфраструктуры электрических сетей и стимулирования эффективности расходов электрораспределительных компаний — в целом поддерживается правительством Украины. Но тот вариант решения, который был принят НКРЭКУ, правительство не поддерживает, и эта позиция неоднократно озвучивалась публично. Установленные НКРЭКУ одинаковые показатели доходности и на старую, и на новую базу активов — 12,5%, приведут к необоснованному росту тарифов для промышленности, непосредственно отразится на потребителях из-за роста цен на товары и услуги. Поэтому Правительство призывает НКРЭКУ пересмотреть свое решение и сделать RAB-тарифы в Украине взвешенными», — сообщается на сайте правительства.
Постановления НКРЭКУ № 973-980 от 27 июля 2017 года, формирующие нормативную базу для перевода «Укрэнерго» на RAB-регулирование, были обнародованы в газете «Урядовый курьер» 10 января.
Правительство отмечает, что не имеет никакого отношения ни к принятию этого решения, ни к его опубликованию.
Напомним, RAB (Regulatory Asset Base)-регулирование или стимулирующее тарифообразование — система долгосрочного тарифообразования, основной целью которой является привлечение инвестиций в развитие и модернизацию электрических сетей.
По предварительным подсчетам НКРЭКУ, если за год все энергопоставляющие компании перейдут на стимулирующее тарифообразование (RAB-регулирование), цена электроэнергии увеличится на 10%.
|Покупка
|Продажа
|100 долларов
|2.863,66 -0.027
|2.889,40 -0.0356
|100 евро
|3.502,46 0.0724
|3.560,01 0.0892
|10 рублей
|4,68 0.001
|5,15 0.0008
|Курс, UAH
|Золото
|384.884,0085,00
|Серебро
|4.901,25-17,75
|Платина
|293.555,001.620,00
|Палладий
|315.204,00-5.895,00
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