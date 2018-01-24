Кличко: Starbucks рассматривает выход на украинский рынок

Американская сеть кофеен Starbucks изучает вопрос о выходе на рынок Украины, сообщил мэр Киева Виталий Кличко, выступая на панели в Украинском Доме в Давосе в среду.
При этом он заверил, что сделает все возможное для захода американской сети кофеен в Украину.
Первый в истории Украинский Дом в Давосе (Швейцария) проходит во время ежегодной встречи в рамках Всемирного экономического форума в январе 2018 года. Украинский Дом будет работать в течение недели под лозунгом «Украина: Креативность. Инновации. Возможности» и призван стать динамичным дискуссионным хабом. Украинский Дом продемонстрирует глобальным лидерам бизнеса, политики и гражданского общества инвестиционный потенциал и бизнес-возможности Украины. Украинский Дом открыт с 22 по 26 января 2018 года.
Организатором проекта выступает Украинская ассоциация венчурного и частного капитала (UVCA) в партнерстве с Western NIS Enterprise Fund и Фондом Виктора Пинчука.
Традиция организации так называемых «домов» в Давосе — не нова. В течение многих лет ее создавали правительства, крупные корпорации и серьезные организации. Сейчас, впервые за 50 лет существования форума, Украина прогрессирует, в полной мере раскрывает потенциал и надежно поддерживает свой имидж европейского хаба технологий и инноваций.
Золотым спонсором Украинского Дома является компания Ciklum, Серебряным спонсором — Ассоциация «IТ Украины».
Спонсорами дискуссионных панелей является Horizon Capital, Bitcoin Foundation Ukraine, AgroHub, UNIT.City, Hacken, Northland Power и SocialBoost.
Состав Организационного комитета Украинского Дома (UHOC): Алекса Чопивский, директор UHOC; Андрей Колодюк (UVCA); Ольга Афанасьева (UVCA); Ярослава Джонсон (WNISEF); Светлана Гриценко (Victor Pinchuk Foundation); Елена Кошарна (Horizon Capital) и Марина Вышегородская (Ассоциация «IТ Украины»). Проект реализуется в сотрудничестве с UkraineInvest и Национальной инвестиционной советом Украины.
Starbucks Corporation — американская компания по продаже кофе и одноименная сеть кофеен. На декабрь 2016 года сеть Starbucks объединяла свыше 24 тыс. торговых точек по всему миру.
|Покупка
|Продажа
|100 долларов
|2.863,66 -0.027
|2.889,40 -0.0356
|100 евро
|3.502,46 0.0724
|3.560,01 0.0892
|10 рублей
|4,68 0.001
|5,15 0.0008
|Курс, UAH
|Золото
|384.884,0085,00
|Серебро
|4.901,25-17,75
|Платина
|293.555,001.620,00
|Палладий
|315.204,00-5.895,00
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