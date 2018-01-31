Кличко: Приход Starbucks в Украину — только вопрос времени

Американская сеть кофеен Starbucks придет на украинский рынок, убежден мэр Киева Виталий Кличко.

«Starbucks однозначно придет в Украину, в Киев, у меня нет сомнений. Это только вопрос времени, когда придет. А мы должны сделать все, чтобы они пришли как можно быстрее, и я это делаю», — сказал он в эфире телеканала «News One» в среду.

Кличко отметил, что во время его выступления в Украинском Доме в Давосе речь шла о «заинтересованности и намерениях, о франчайзинге, который может быть», и сейчас рассматриваются такие возможности.

Мэр Киева подчеркнул, что намерен способствовать открытию в столице представительства многих мировых компаний, например, таких, как IKEA.

«Мы слышали, что у нее (IKEA — ред.) есть намерения в 2018 году открыть представительство в Киеве», — указал он.

24 января в Давосе Кличко сообщил, что Starbucks изучает вопрос о выходе на рынок Украины. Он заверил, что сделает все возможное для появления американской сети кофеен в Украине.

Позднее в ответ на запросы ряда украинских СМИ в Starbucks Corporation сообщили, что пока у компании нет планов открывать свой бизнес в Украине.

Starbucks Corporation — американская компания по продаже кофе и одноименная сеть кофеен. На декабрь 2016 года сеть Starbucks объединяла свыше 24 тыс. торговых точек по всему миру.