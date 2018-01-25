Цена нефти Brent превысила $71 за баррель впервые с декабря 2014 года

Стоимость североморской нефти марки Brent сегодня утром, 25 января 2018 года, превысила отметку в 71 доллар за баррель впервые с декабря 2014 года, свидетельствуют данные биржевых торгов, пишет РБК-Украина.

Так, по состоянию на 08:19 цена нефти Brent находилась на уровне 71,01 доллара за баррель. Это на 0,37% выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Отметим, нефть достигла максимальных значений за три года.

Цены на нефть растут после обнародования данных о том, что запасы коммерческой нефти в США за неделю упали больше чем на 1 млн баррелей — до 411 млн. Таких низких показателей не было с февраля 2015 года. Аналитики управления энергетической информацией США также отмечают, что сокращение запасов происходит на фоне глобального экономического роста, который должен подстегнуть спрос на нефть.

Напомним, 24 января цена нефти Brent поднялась выше 70 долларов за баррель во второй раз с начала нынешнего года.