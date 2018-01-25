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Цена нефти Brent превысила $71 за баррель впервые с декабря 2014 года

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Цена нефти Brent превысила $71 за баррель впервые с декабря 2014 года

Стоимость североморской нефти марки Brent сегодня утром, 25 января 2018 года, превысила отметку в 71 доллар за баррель впервые с декабря 2014 года, свидетельствуют данные биржевых торгов, пишет РБК-Украина.

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Так, по состоянию на 08:19 цена нефти Brent находилась на уровне 71,01 доллара за баррель. Это на 0,37% выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Отметим, нефть достигла максимальных значений за три года.

Цены на нефть растут после обнародования данных о том, что запасы коммерческой нефти в США за неделю упали больше чем на 1 млн баррелей — до 411 млн. Таких низких показателей не было с февраля 2015 года. Аналитики управления энергетической информацией США также отмечают, что сокращение запасов происходит на фоне глобального экономического роста, который должен подстегнуть спрос на нефть.

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Напомним, 24 января цена нефти Brent поднялась выше 70 долларов за баррель во второй раз с начала нынешнего года.

нефть, нефтегазовая отрасль, Brent, цены
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