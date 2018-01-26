Продажи электромобилей в мире установили новый рекорд

За 2017 год в мире продано свыше 1,2 миллиона электромобилей и подзаряжаемых гибридов, что на 57% больше, чем в 2016 году, сообщает AutoCentre.
Мировым лидером по продажам электрокаров второй год подряд остается Китай. Рынок электромобилей там вырос на 72% — до 602 тыс проданных авто.
В Евросоюзе за 2017 год реализовано 307 тыс электрокаров (+38%), а в США — около 200 тыс (+27%). Самые высокие темпы роста рынка электромобилей продемонстрировали Исландия (+248%), Словения (+166%), Япония (+149%) и Португалия (+126%).
Очень серьезно продажи электрокаров и гибридов выросли в декабре. Всего за месяц в мире реализовано свыше 170 тыс таких авто и их доля на рынке составила 2%.
По прогнозам, если темпы роста рынка сохранятся, то в 2018 году будет реализовано уже около 1,9 млн электромобилей и плагин гибридов.
Напомним, каждый пятый автомобиль во Львове должен быть электрическим к 2025 году.
|Покупка
|Продажа
|100 долларов
|2.831,79 -0.192
|2.863,42 -0.1627
|100 евро
|3.510,46 -0.0733
|3.574,48 -0.0645
|10 рублей
|4,68 -0.0005
|5,17 0
|Курс, UAH
|Золото
|389.484,00-1.266,00
|Серебро
|5.036,1774,21
|Платина
|292.052,003.976,00
|Палладий
|315.910,002.143,00
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