Продажи электромобилей в мире установили новый рекорд

За 2017 год в мире продано свыше 1,2 миллиона электромобилей и подзаряжаемых гибридов, что на 57% больше, чем в 2016 году, сообщает AutoCentre.

Мировым лидером по продажам электрокаров второй год подряд остается Китай. Рынок электромобилей там вырос на 72% — до 602 тыс проданных авто.

В Евросоюзе за 2017 год реализовано 307 тыс электрокаров (+38%), а в США — около 200 тыс (+27%). Самые высокие темпы роста рынка электромобилей продемонстрировали Исландия (+248%), Словения (+166%), Япония (+149%) и Португалия (+126%).

Очень серьезно продажи электрокаров и гибридов выросли в декабре. Всего за месяц в мире реализовано свыше 170 тыс таких авто и их доля на рынке составила 2%.

По прогнозам, если темпы роста рынка сохранятся, то в 2018 году будет реализовано уже около 1,9 млн электромобилей и плагин гибридов.

Напомним, каждый пятый автомобиль во Львове должен быть электрическим к 2025 году.