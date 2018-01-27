Starbuсks опроверг слова Кличко о выходе компании на украинский рынок

В Starbucks Corporation не осведомлены о своих планах покорения украинского рынка.
«Мы не планируем работу в Украине», — лаконично сообщили в пресс-службе компании в ответ на запрос «Капитала», отказавшись от более развернутого комментирования данной темы.
Напомним, что заявление о появлении Starbuсks в Украине прозвучало из уст мэра Киева Виталия Кличко на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Во время выступления на панельной дисскусии «Киев как новый глобальный технохаб» мэр Киева вместе с братом Владимиром призвали инвесторов вкладывать деньги в Киев. В качестве подтверждения инвестиционного потенциала города Виталий Кличко сообщил о том, что компания Starbucks изучает вопрос о выходе на рынок Украины и пообещал сделать все возможное, чтобы этот старт был успешным.
Заявление Виталия Кличко были широко растиражировано украинскими СМИ — в их интерпретации приход Starbucks был подан как уже решенный вопрос.
В пресс-службе КГГА и в Украинской компании венчурного и частного капитала UVCA, которая является организатором «Ukraine House Davos», в котором и состоялась дискуссия, ситуацию не прокомментировали.
Любопытно, что согласно информации портала «Слово и дело», Виталий Кличко является политиком с низкой уровнем ответственности. Так, например, на его счету 116 невыполненных обещаний — от создания дополнительных мест в детских садах и установки мусорных баков до отказа от повышения тарифов и строительства метро на Троещину.
В то же время политконсультант Дмитрий Джангиров считает, что в ситуации с анонсированным мэром Киева приходом Starbucks в Украину имеются две составляющие. И вопрос правдивости этой информации, а также компетентности киевского градоначальника и его команды, — лишь второстепенный.
«А вот тот факт, что эту информацию — по сути, весьма „рядовую“, даже в случае ее правдивости, растиражировали все основные отечественные СМИ, демонстрирует вторую — содержательную составляющую данной ситуации», — полагает он.
«Мы видим, что гипотетический приход в Украину сети дешевых американских кофеен, в которых кофе уступает по качеству приготовленному в любой передвижной „кофемашине“, воспринимается как некий значительный успех, прорыв, высокую оценку Западом нашего прогресса за последние годы... Так что Кличко на посту столичного мэра это не аномалия, а вполне адекватное отображение состояния нашего общества. Кличко — наша гордость, Starbucks — наша надежда! И уже как-то не удивительно, что „Киев — Перемышль“ — наша накатанная колея...», — заявил он в комментарии Капиталу.
Справка:
Starbucks Corporation, основанная в 1971 году, объединяет более 26 тыс. одноименных кофеен в 75 странах мира. Операционный доход компании в 2017 году составил около $4,13 млрд. Акции компании торгуются на NASDAQ.
|Покупка
|Продажа
|100 долларов
|2.827,43 -0.2356
|2.860,19 -0.195
|100 евро
|3.506,21 -0.1158
|3.570,19 -0.1074
|10 рублей
|4,67 -0.0009
|5,16 -0.0004
|Курс, UAH
|Золото
|389.484,00-1.266,00
|Серебро
|5.036,1774,21
|Платина
|292.052,003.976,00
|Палладий
|315.910,002.143,00
влажность:
давление:
ветер:
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016
Псевдоэксперт называет старбакс "дешевой" американской кофейней с плохим качеством кофе. Это ложь, кто бывал в старбаксах тот знает. Заход огромной транснациональной компании в Украину , горе-автор статьи считает рядовым событием. При этом несутся обвинения и оскорбления в адрес избранного мэра, без подкрепления фактами. Делаем вывод, автор работает в интересах кремля.
ну а какие вам еще факты нужны после опровержения заявления нашего мэра-балбеса со стороны старбакс?