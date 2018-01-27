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Starbuсks опроверг слова Кличко о выходе компании на украинский рынок

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Starbuсks опроверг слова Кличко о выходе компании на украинский рынок

В Starbucks Corporation не осведомлены о своих планах покорения украинского рынка.

«Мы не планируем работу в Украине», — лаконично сообщили в пресс-службе компании в ответ на запрос «Капитала», отказавшись от более развернутого комментирования данной темы.

Напомним, что заявление о появлении Starbuсks в Украине прозвучало из уст мэра Киева Виталия Кличко на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Во время выступления на панельной дисскусии «Киев как новый глобальный технохаб» мэр Киева вместе с братом Владимиром призвали инвесторов вкладывать деньги в Киев. В качестве подтверждения инвестиционного потенциала города Виталий Кличко сообщил о том, что компания Starbucks изучает вопрос о выходе на рынок Украины и пообещал сделать все возможное, чтобы этот старт был успешным.

Заявление Виталия Кличко были широко растиражировано украинскими СМИ — в их интерпретации приход Starbucks был подан как уже решенный вопрос.

В пресс-службе КГГА и в Украинской компании венчурного и частного капитала UVCA, которая является организатором «Ukraine House Davos», в котором и состоялась дискуссия, ситуацию не прокомментировали.

Любопытно, что согласно информации портала «Слово и дело», Виталий Кличко является политиком с низкой уровнем ответственности. Так, например, на его счету 116 невыполненных обещаний — от создания дополнительных мест в детских садах и установки мусорных баков до отказа от повышения тарифов и строительства метро на Троещину.

В то же время политконсультант Дмитрий Джангиров считает, что в ситуации с анонсированным мэром Киева приходом Starbucks в Украину имеются две составляющие. И вопрос правдивости этой информации, а также компетентности киевского градоначальника и его команды, — лишь второстепенный.

«А вот тот факт, что эту информацию — по сути, весьма „рядовую“, даже в случае ее правдивости, растиражировали все основные отечественные СМИ, демонстрирует вторую — содержательную составляющую данной ситуации», — полагает он.

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«Мы видим, что гипотетический приход в Украину сети дешевых американских кофеен, в которых кофе уступает по качеству приготовленному в любой передвижной „кофемашине“, воспринимается как некий значительный успех, прорыв, высокую оценку Западом нашего прогресса за последние годы... Так что Кличко на посту столичного мэра это не аномалия, а вполне адекватное отображение состояния нашего общества. Кличко — наша гордость, Starbucks — наша надежда! И уже как-то не удивительно, что „Киев — Перемышль“ — наша накатанная колея...», — заявил он в комментарии Капиталу.

Справка:

Starbucks Corporation, основанная в 1971 году, объединяет более 26 тыс. одноименных кофеен в 75 странах мира. Операционный доход компании в 2017 году составил около $4,13 млрд. Акции компании торгуются на NASDAQ.

Виталий Кличко, Starbucks
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Комментарии (2)
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Гость
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я киев 1 час 9 минут назад

Псевдоэксперт называет старбакс "дешевой" американской кофейней с плохим качеством кофе. Это ложь, кто бывал в старбаксах тот знает. Заход огромной транснациональной компании в Украину , горе-автор статьи считает рядовым событием. При этом несутся обвинения и оскорбления в адрес избранного мэра, без подкрепления фактами. Делаем вывод, автор работает в интересах кремля.

-5
Андрей Иванов
Андрей Иванов 59 минут назад

ну а какие вам еще факты нужны после опровержения заявления нашего мэра-балбеса со стороны старбакс?

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