США ввели санкции против польской фирмы по торговле углем из Донбасса - СМИ

Министерство финансов США сообщило о расширении санкций, связанных с нападением России на Украину.

В новом черном списке США оказалась зарегистрированная в Польше фирма Doncoaltrade с Катовиц из-за ее связи с Александром Мельничуком, одним из лидеров пророссийских сепаратистов из Луганска.

Об этом сообщает Польское радио со ссылкой на wyborcza.pl.

«Против фирмы Doncoaltrade с Катовиц были введены санкции правительства США, связанные с нападением России на Украину», — говорится в сообщении.

О санкциях стало известно непосредственно перед первым визитом в Варшаву государственного секретаря США Рекса Тиллерсона в пятницу вечером.

В прошлом году украинские СМИ сообщали, что при посредничестве России в Польшу поставляется уголь из шахт на Донбассе, контролируемых российскими наемниками. Таким образом, они могут также зарабатывать на ведении войны против Украины.

Также украинские масс-медиа сообщали, что одной из фирм, которая импортирует в Польшу уголь из захваченных российскими наемниками шахт, является, собственно, Doncoaltrade, зарегистрированная в Польше 2012 года. Против Александра Мельничука, ключевого совладельца катовицкой фирмы, в пятницу также были введены санкции.

В целом за агрессию против Украины США ввели в пятницу, 26 января, санкции против 21 россиянина и украинца, а также против 20 фирм, в основном российских. Среди россиян, против которых были введены санкции, оказался, в частности, вице-министр энергетики РФ Андрей Черезов.