Сыроид: Современная война против Украины является инструментом глобальной российской политики

Современная война против Украины является инструментом глобальной российской политики, а не странной возней на маленьком клочке земли, как это благодаря российской пропаганде многие начинают воспринимать.
Об этом в своей статье ZN.UA пишет Оксана Сыроид, заместитель председателя Верховной Рады Украины.
По ее мнению, Россия начала войну против Украины исключительно для того, чтобы установить здесь свой безоговорочный политический контроль, «т.е. в который раз нас колонизировать».
«История знает только два вида колонизационных войн — либо полное уничтожение и захват столицы, либо захват части территории и навязывание капитуляции в форме мирных соглашений. Россия избрала второй путь. Как, кстати, уже сделала ровно 100 лет назад», — отмечает политик.
Ранее министр обороны Украины Степан Полторак сказал, что Россия будет стараться и в дальнейшем давить на Украину, однако о масштабной агрессии пока не идет.
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