Россия отказалась выдать Украине осужденного крымчанина Лугина

Заключенного в России экс-депутата Керченского горсовета Андрея Лугина невозможно отправить для отбывания наказания в Украину из-за того, что он имеет российское гражданство. Об этом говорится в ответе российского омбудсмена Татьяны Москальковой на запрос уполномоченного по правам человека Верховной Рады Украины Валерии Лутковской.

Документ приводит Крымская правозащитная группа.

В то же время, по информации жены Андрея, Ирины Лугиной, ее муж имеет только украинское гражданство.

Андрей Лугин был осужден украинским судом до начала оккупации по ст. 93 и 257 (бандитизм) УК Украины. Лугин был осужден в 2010 году к пожизненному заключению. Суды двух инстанций признали его виновным в убийстве и участии в преступной группировке Андрея Лаптева, действовавшей в Керчи в 90-х годах.

После захвата Крыма его вывезли в российскую колонию в Мордовии. Лугин уже неоднократно обращался в различные инстанции РФ и Украины с просьбой передать его для отбытия наказания на материковую часть Украины. В знак протеста против этапирования в РФ он пытался наложить на себя руки и нанес себе ранения горла. Также Лугин объявлял сухую голодовку.