СБУ выявила хищение сырья из нефтепроводов «Укрнафты»

На Черниговщине СБУ выявила и заблокировала хищение сырья из нефтепроводов на одном из участков, который принадлежит ОАО «Укрнафта».
Об этом сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины.
«Установлено, что злоумышленники сделали врезку в нефтепровод, перекачивали сырье в топливнозаправочные машины и реализовывали на „черном рынке“», — отметили в СБУ.
По данным экспертов, нарушение целостности нефтепровода могло привести к возникновению чрезвычайных ситуаций на объекте критической инфраструктуры.
По факту открыто уголовное производство по ч.1 ст. 292 УК — «Повреждение объектов магистральных нефте-, газо и нефтепродуктопроводов».
«В ходе досудебного следствия проверяется возможная причастность к сделке должностных лиц различных ведомств», — отметили в СБУ.
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