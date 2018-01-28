СБУ выявила хищение сырья из нефтепроводов «Укрнафты»

На Черниговщине СБУ выявила и заблокировала хищение сырья из нефтепроводов на одном из участков, который принадлежит ОАО «Укрнафта».

Об этом сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины.

«Установлено, что злоумышленники сделали врезку в нефтепровод, перекачивали сырье в топливнозаправочные машины и реализовывали на „черном рынке“», — отметили в СБУ.

По данным экспертов, нарушение целостности нефтепровода могло привести к возникновению чрезвычайных ситуаций на объекте критической инфраструктуры.

По факту открыто уголовное производство по ч.1 ст. 292 УК — «Повреждение объектов магистральных нефте-, газо и нефтепродуктопроводов».

«В ходе досудебного следствия проверяется возможная причастность к сделке должностных лиц различных ведомств», — отметили в СБУ.