Аваков оставил Дееву советником на общественных началах

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что его бывший заместитель Анастасия Деева остается его советником на общественных началах. Об этом сообщает Радио Свобода.

«Деева сейчас работает советником министра на общественных началах», — сказал Аваков, после чего пригласил ее на трибуну.

Она выступила с докладом о гендерной политике в полиции, а также призвала к соблюдению прав женщин в правоохранительных органах.

Ранее Деева заявила, что нашла новую работу в ООН.