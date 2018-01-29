На антипутинских акциях в России задержали 350 человек

На акциях протеста в Москве, Санкт-Петербурге и других городах России задержали 350 человек. Как сообщает «ОВД-Инфо», большинство из них отпустили из отделений полиции без составления протоколов.
Так, в Москве задержали 16 человек, в том числе Алексея Навального и члена его федерального штаба Николая Ляскина, однако впоследствии отпустили. На Ляскина составили протокол о нарушении статьи 20.2 КоАП (нарушение правил проведения митинга), Навального отпустили без протокола под обязательство о явке.
В Петербурге задержали 19 человек, их всех также отпустили. Больше всего задержанных оказалось в Уфе (66 человек), Волгограде (65 человек) и Чебоксарах (51 человек). 31 человек был задержан в Кемерове. Большинство из них отпустили без составления протоколов.
Накануне, 28 января, в десятках городов России прошла «Забастовка избирателей». В акциях участвовали тысячи человек.
Ранее сообщалось, что силовики задержали почти 250 протестующих. Как сообщалось, Алексей Навальный организовал «Забастовку избирателей» в знак протеста против того, что ему запретили участвовать в президентских выборах в марте 2018 года. Оппозиционер называет эти выборы нечестными и призывает своих сторонников не участвовать в голосовании.
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