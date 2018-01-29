Появились подробности службы на Донбассе погибшего в Сирии генерала РФ

Российский генерал Валерий Асапов, который в сентябре 2017 года погиб в Сирии, в течение года руководил 1-м армейским корпусом боевиков в Донецке, сообщает «Рейтер».

По информации агентства, на Донбасс Асапов прибыл еще осенью 2015 года. Здесь он был известен под позывным «Туман».

По словам младшего брата генерала Вячеслава Асапова, он находился в Украине в течение года.

Трое сепаратистов рассказали «Рейтеру», что Асапов был не первым российским генералом на территории ОРДО и что ротация российских командующих на оккупированной территории Донбасса продолжается и до сих пор. Асапов командовал ключевым подразделением боевиков — 1-м армейским корпусом.

Как стало известно, формально генерал во время пребывания в Украине служил в Ростове-на-Дону.

Один из сепаратистов рассказал, что во время службы на Донбассе Асапов носил форму без опознавательных знаков, почти через год после этого его повысили в звании до генерал-лейтенанта.

Как известно, в сентябре 2017 года в ходе боевой операции в Сирии погиб старший группы российских военных советников генерал-лейтенант Валерий Асапов.

Ранее украинская разведка сообщала, что Асапов руководит 1 армейским корпусом боевиков в Донецке.