В Краматорске установили монумент памяти жертвам российской агрессии

В Краматорске Донецкой области установили памятник жертвам российской агрессии к годовщине обстрела города в 2015 году.

Об этом сообщил корреспондент «Новости Донбасса» Виталий Сизов у себя на странице в Facebook.

Как известно, три года назад 10 февраля 2015 года боевики обстреляли из реактивной системы залпового огня «Смерч» жилые кварталы Краматорска. Тогда погибли 17 человек, шесть из них мирные жители, остальные — военные и силовики.

Кроме того, ранения разной степени тяжести получили более 60 человек, из них 36 мирных жителей.

Напомним, 10 февраля — третья годовщина памяти жертв, пострадавших в результате обстрела мирного Краматорска пророссийскими террористами. С территории неподконтрольной украинской власти незаконными вооруженными формированиями был совершен ракетный обстрел из крупнокалиберных систем залпового огня.