СБУ объявила о подозрении прокурору, задержанному на взятке

В Волынской области следователями Службы безопасности Украины объявлено о подозрении задержанному на взятке прокурору отдела прокуратуры области.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

«Следователи спецслужбы установили, что чиновник требовал две тысячи долларов неправомерной выгоды от жены одного из осужденных за решение вопроса о досрочном освобождении ее мужа. Как „посредника“ для получения денег прокурор привлек свою знакомую», — говорится в сообщении.

Отмечается, что правоохранители задержали злоумышленников в Луцке после получения всей суммы взятки. В рамках открытого уголовного производства по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия.

Напомним, ранее сообщалось, что сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили на взятке сотрудника таможенного поста «Харьков-Аэропорт». Оперативники спецслужбы установили, что должностные лица таможенного поста организовали механизм вымогательства денег с пассажиров за сокрытие от соответствующих служб иностранных государств фактов вывоза из Украины подакцизных товаров.