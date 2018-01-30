Нетаньяху обсудил с Путиным сотрудничество между двумя странами

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провел 29 января в Москве переговоры с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, сообщает «Радио Совбода».

«Собеседники обсудили двустороннее сотрудничество в области торговли и в культурной и гуманитарной сферах, а также мирный процесс между израильтянами и палестинцами и ситуацию в Сирии», — говорится в сообщении.

Помимо Кремля собеседники побывали в Московском еврейском музее и Центре толерантности, где присутствовали на открытии выставки, посвященной восстанию 1943 года в нацистском лагере смерти Собибор.

После презентации премьер Израиля заявил, что Израиль «готов предотвратить любые попытки такого типа идеологии, в первую очередь Ирана, который говорит о своем намерении уничтожить» Израиль.

Также еще раз прозвучал тезис о том, что Израиль не поддерживает ни одну из сторон в сирийском конфликте (но в то же время израильские самолеты регулярно проводят воздушные удары на территории Сирии).

Ранее сообщалось, что премьер-министры Израиля и Польши Биньямин Нетаньяху и Матеуш Моравецкий договорились о «немедленном» начале диалога с целью решения нынешнего конфликта из-за польского законопроекта об Институте национальной памяти. Как известно, данный законопроект также предусматривают уголовную ответственность за отрицание Волынской трагедии и пропаганду «бандеровской идеологии». МИД Украины высказал обеспокоенность из-за принятия этого документа. Мировое сообщество подвергло его критике как «отрицающий Холокост и изображающий в неприглядном свете украинцев».