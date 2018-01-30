В Украину едет с визитом глава ОБСЕ

В Украину 30-31 января с рабочим визитом приедет министр иностранных дел и международного сотрудничества Италии, председатель ОБСЕ Анджелино Альфано, сообщается на сайте Кабмина.
«30-31 января 2018 года в Украине с рабочим визитом будет находиться министр иностранных дел и международного сотрудничества Италии, действующий председатель ОБСЕ Анджелино Альфано (Италия председательствует в ОБСЕ с 1 января 2018 г.)», — говорится в сообщении.
Программой визита предусмотрены переговоры министров иностранных дел Украины и Италии Павла Климкина и Анджелино Альфано, а также участие двух министров в совместном украинско-итальянском бизнес-форуме.
Как сообщалось, первый заместитель главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг заявил о том, что срок действия миссии на территории страны истекает в марте 2018-го.
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