Получить транш МВФ в первом квартале уже нереально, — НБУ

Украина уже не успеет получить транш от Международного валютного фонда в первом квартале 2018 года, заявил замглавы Национального банка Украины Дмитрий Сологуб в интервью «Сегодня».
По его словам, прогнозировать перспективы сотрудничества с МВФ достаточно сложно. В связи с чем, не смотря на заявления, что Украина получит в 2018 году два транша, причем первый транш в первом квартале ожидать реализации такого плана уже невозможно.
«Официальный прогноз, который мы озвучили в октябре, — что Украина получит в 2018 году два транша, в первом и в третьем квартале. Но сейчас говорить о первом квартале — уже не реалистично даже с технической точки зрения. Там очень серьезные процедуры. Да и в целом перспективы сотрудничества прогнозировать достаточно сложно. Потому что все зависит от того, будут ли приняты законы», — подчеркнул Сологуб.
Также он подчеркнул, что сотрудничество Украины с МВФ остается крайне важным для экономики.
«Как макроэкономист я не устаю повторять, что сотрудничество с МВФ очень важно для Украины для того, чтобы безболезненно пройти период 2018-2019 годов. ... Передышка по выплате внешних долгов, которую Украина получила после проведения реструктуризации, заканчивается скоро. И чтобы обеспечить беспроблемное прохождение через период пиковых внешних выплат и при этом продолжать генерировать экономический рост, нужны внешние поступления. И это не только деньги от Международного валютного фонда. Деньги МВФ являются „знаком качества“ для других международных доноров, для частных инвесторов», — пояснил Сологуб.
Напомним, Fitch Ratings прогнозирует получение Украиной 1,9 млрд долларов транша МВФ в этом году.
Также ранее президент Петр Порошенко заявил, что Украина выполнила 80% требований Фонда, а потому транш МВФ может поступить в страну уже в апреле 2018 года. В целом же Нацбанк ожидает поступления в Украину около 2 млрд долларов от МВФ в этом году.
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