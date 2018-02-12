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Данилюк обсудил с миссией МВФ вопросы дальнейшего сотрудничества

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Данилюк обсудил с миссией МВФ вопросы дальнейшего сотрудничества

В понедельник, 12 февраля, министр финансов Александр Данилюк встретился с группой экспертов Международного валютного фонда во главе с Роном ван Роденом, сообщает пресс-центр Минэкономики.

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От украинской стороны также присутствовали первый заместитель министра финансов Оксана Маркарова и заместитель министра по вопросам европейской интеграции Юрий Буца.

Отмечается, что в ходе встречи стороны обсудили вопросы дальнейшей реализации программы МВФ, реформу ГФС и внедрение корпоративного управления в государственных банках.

«Для нас этот визит группы экспертов МВФ является особенно важным. Ведь сейчас именно то время, когда мы можем использовать возможность для того, чтобы Украина могла продвинуться дальше в сотрудничестве с Фондом и успешно выполнить свои обязательства согласно программе», — отметил Данилюк.

Как сообщалось, 12 февраля в Украине начала работу техническая миссия МВФ. Премьер-министр Владимир Гройсман встретился с руководителем миссии Роном ван Роденом.

Группа экспертов МВФ будет работать в Киеве до 16 февраля. В рамках визита запланировано проведение технических обсуждений с украинской стороной.

Напомним, что президент Украины Петр Порошенко ожидает транш МВФ в апреле, поскольку, по его словам, страна уже выполнила 80% своих обязательств.

Тем временем премьер-министр Украины Гройсман рассчитывает, что Украина получит транш Международного валютного фонда до июля.

Известно, что на данный момент долг Украины перед МВФ составляет 12,1 млрд долларов. Эта сумма складывается из обязательств Нацбанка (7,2 млрд долларов) и Министерства финансов (4,9 млрд долларов).

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Ранее глава Стратегической группы советников по поддержке реформ в Украине Иван Миклош заявил, что Украина не сможет выполнять долговые обязательства без сотрудничества с МВФ. По его мнению, Украина должна в 2018 году продолжать проводить реформы, без которых она не сможет финансировать свои обязательства без программы валютного фонда.

МВФ, кредиты, Александр Данилюк, финпомощь, переговоры, транш, кредитование
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