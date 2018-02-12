Данилюк обсудил с миссией МВФ вопросы дальнейшего сотрудничества

В понедельник, 12 февраля, министр финансов Александр Данилюк встретился с группой экспертов Международного валютного фонда во главе с Роном ван Роденом, сообщает пресс-центр Минэкономики.
От украинской стороны также присутствовали первый заместитель министра финансов Оксана Маркарова и заместитель министра по вопросам европейской интеграции Юрий Буца.
Отмечается, что в ходе встречи стороны обсудили вопросы дальнейшей реализации программы МВФ, реформу ГФС и внедрение корпоративного управления в государственных банках.
«Для нас этот визит группы экспертов МВФ является особенно важным. Ведь сейчас именно то время, когда мы можем использовать возможность для того, чтобы Украина могла продвинуться дальше в сотрудничестве с Фондом и успешно выполнить свои обязательства согласно программе», — отметил Данилюк.
Как сообщалось, 12 февраля в Украине начала работу техническая миссия МВФ. Премьер-министр Владимир Гройсман встретился с руководителем миссии Роном ван Роденом.
Группа экспертов МВФ будет работать в Киеве до 16 февраля. В рамках визита запланировано проведение технических обсуждений с украинской стороной.
Напомним, что президент Украины Петр Порошенко ожидает транш МВФ в апреле, поскольку, по его словам, страна уже выполнила 80% своих обязательств.
Тем временем премьер-министр Украины Гройсман рассчитывает, что Украина получит транш Международного валютного фонда до июля.
Известно, что на данный момент долг Украины перед МВФ составляет 12,1 млрд долларов. Эта сумма складывается из обязательств Нацбанка (7,2 млрд долларов) и Министерства финансов (4,9 млрд долларов).
Ранее глава Стратегической группы советников по поддержке реформ в Украине Иван Миклош заявил, что Украина не сможет выполнять долговые обязательства без сотрудничества с МВФ. По его мнению, Украина должна в 2018 году продолжать проводить реформы, без которых она не сможет финансировать свои обязательства без программы валютного фонда.
|Покупка
|Продажа
|100 долларов
|2.685,54 -0.1804
|2.724,56 -0.1433
|100 евро
|3.288,94 -0.226
|3.356,62 -0.1995
|10 рублей
|4,33 -0.0034
|4,80 -0.0034
|Курс, UAH
|Золото
|369.973,00-5.109,00
|Серебро
|4.681,54-96,92
|Платина
|276.592,00-1.164,00
|Палладий
|290.463,00716,00
влажность:
давление:
ветер:
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016