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Главу набсовета Вернум Банка посадили под домашний арест

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Главу набсовета Вернум Банка посадили под домашний арест

Печерский районный суд Киева 31 января избрал подозреваемой Наталье Игнатченко меру пресечения в виде ночного домашнего ареста.

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Главу набсовета Вернум Банка Наталью Игнатченко задержали по подозрению в завладении средств государственных компаний вместе с организованной преступной группировкой экс-президента Виктора Януковича.

«Задержаны Н.Игнатченко и А.Фролова, которые подозреваются в отмывании через подконтрольные предприятия-нерезиденты средств, полученных членами ОПГ. Сегодня им будет выбираться мера пресечения в виде содержания под стражей или залог в 1 млрд грн», — заявил генеральный прокурор Юрий Луценко.

Речь идет о нескольких эпизодах: экс-премьеру Николаю Азарову инкриминируют завладения сжиженным газом «Укргаздобычи» и «Укрнафты» на 2,2 млрд грн, а экс-главе НБУ Сергею Арбузову — завладении 3,2 млрд грн «Черноморнефтегаза» при покупке двох самоподъемных буровых установок B312 и B319.

Вечером суд не удовлетворил ходатайство Генпрокуратуры о содержании Натальи Игнатченко под стражей на время досудебного расследования, а также о внесении залога. Суд назначил подозреваемой частичный домашний арест. «Ходатайство прокуратуры оставить без удовлетворения и применить к Игнатченко частичный домашний арест на 60 суток», — цитирует судью агентство «РБК-Украина».

Наталья Игнатченко обязана находится дома с 21:00 до 7:00, прибывать по вызову к следователю и носить электронный браслет. Во время зачитывания этого решения подозреваемая отсутствовала в зале суда.

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Сторона защиты Александр Лысак обжалует решение суда. Прокуроры выразили недовольство решением и также намерены обратиться в апелляционный суд.

Вернум Банк основан в 2009 году. Компания «Люкс-Инфо» владеет 100% акций финучреждения. Банк контролируется главой набсовета Натальей Игнатченко.

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