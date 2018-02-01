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Сергей Арбузов прокомментировал новые обвинения со стороны прокуратуры

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Сергей Арбузов прокомментировал новые обвинения со стороны прокуратуры

Экс-глава НБУ, бывший первый вице-премьер Сергей Арбузов считает безосновательными и абсурдными обвинения в соучастии в завладении 3,2 млрд. грн. ГАО Черноморнефтегаз при покупке двух самоподъемных буровых установок. Об этом он написал на своей странице  в Facebook.

«Как говорится, где я — в то время руководитель НБУ, а где вышки! Но, простим прокурору такую „мелочь“... Откуда ему знать, чем занимается глава центробанка...», — жестко отреагировал политик на заявления генпрокурора.

По мнению Арбузова, причина появления новых обвинений заключается в том, что в ГПУ так и не смогли довести до суда ни одно из старых дел.

«Там явно устали „расследовать“ так называемое „дело БТБ“. Четыре года искать то, чего нет, переливая из пустого в порожнее, непростое занятие. Признать же, что за все это время в моих действиях так и не удалось найти состав преступления, нынешняя власть не может в принципе. Ведь получится, что они цинично врали своим адептам до Майдана, на Майдане, и после него. Именно по этой причине эти люди фабрикуют бессмысленные обвинения вроде соучастия в приватизации Укртелекома или этих несчастных вышек», — написал Арбузов.

«Я, конечно, от всего этого не в восторге, но и особых поводов для уныния не вижу. С большим интересом послежу за тем, как в ГПУ будут изображать бурную деятельность и жду подробного отчета от пана Луценко в его Facebook. Главное, чтобы не получилось как с прошлыми заявлениями — публичные обвинения есть, а когда пытаешься получить в ГПУ на руки какие-то документы, то оказывается, что никакого дела и нет», — отметил бывший глава Нацбанка.

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Напомним, что вчера генпрокурор Юрий Луценко написал у себя на странице в Facebook о том, что Генеральная прокуратура Украины объявила о подозрении и объявила в розыск экс-премьер-министра Украины Николая Азарова и экс-главу Нацбанка Украины Сергея Арбузова. По его словам, Николаю Азарову инкриминируют соучастие в незаконном завладении добытым ПАО Укргаздобыча и ПАО Укрнафта сжиженным газом в особо крупных размерах, причинившее государству ущерб в размере 2,2 млрд. В то же время Сергея Арбузова подозревают в соучастии в завладении 3,2 млрд. грн. ГАО Черноморнефтегаз при покупке двух самоподъемных буровых установок.

Сергей Арбузов, ГПУ, вышки Бойко
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