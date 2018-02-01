За 2017 год Аваков и Полторак подарили наручных часов на 0,9 млн грн

Министр внутренних дел Арсен Аваков и министр обороны Степан Полторак в 2017 году подарили наручных часов на 874 тыс. гривен.

Об этом говорится в ответе министерств на запрос Українських Новин.

«На протяжении 2017 года ценными подарками (наручными часами), купленными за счет средств государственного бюджета, приказами министра награждено 113 лиц», — говорится в ответе МВД.

Отмечается, что Аваков подарил 113 наручных часов на 199,9 тыс. гривен, а Полторак — 347 наручных часов на 674,9 тыс. гривен.

В свою очередь Полторак наградил наручными часами 347 военнослужащих Вооруженных сил, а общая стоимость данных подарков составила 674 900 гривен.

Кроме того, в ответе министерств отмечается, что в 2017 году ни Аваков, ни Полторак не получали подарки министерству или государству, которые передаются в Музей истории правительств либо остаются в ведомствах.