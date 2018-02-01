Кабмин утвердил проекты развития порта «Черноморск» на 2 миллиарда

Кабинет министров Украины утвердил проекты развития морского порта «Черноморск» на общую сумму около 2 млрд грн.
Об этом говорится в сообщении Администрации морпортов Украины.
Согласно проектам, предполагается провести реконструкцию операционной акватории первого ковша Сухого лимана с увеличением глубины до 15 метров, а также реконструкцию гидротехнической части причалов № 7-8 с доведением глубин у причальной линии до 15 метров, с последующей перспективой возможности доведения глубин до 16 метров.
Кроме того, в рамках утвержденной суммы, принято ТЭО проекта по реконструкции гидротехнической части причала № 2. Сейчас Ильичевский филиал АМПУ проводит процедуру закупки услуг по разработке проектно-сметной документации стадии «Проект» и проектной документации стадии «Р» (Рабочая документация) для осуществления реконструкции причала № 2 уже в 2019 году.
«Черноморский порт демонстрирует стабильный прирост грузооборота. Для сохранения этой тенденции АМПУ ранее подписала меморандумы о сотрудничестве с агрохолдингом „Кернел“ и портовым оператором „Рисоил Терминал“. Согласно договоренностям с бизнесом, АМПУ увеличивает глубины и модернизирует причалы, чтобы инфраструктура порта была готова принять растущий грузопоток, обеспечить который гарантируют наши партнеры. Утверждение проектов развития порта „Черноморск“ является продолжением нашей последовательной работы в этом направлении и дает нам возможность приступить к их реализации уже в ближайшее время», — отметил руководитель АМПУ Райвис Вецкаганс.
14 ноября 2017 года АМПУ объявила процедуру открытых торгов в системе ProZorro на закупку работ по дноуглублению в морском порту «Черноморск» в рамках проектов по реконструкции операционной акватории ппервого ковша Сухого лимана и реконструкции гидротехнической части причалов № 7-8. Победителя определят уже в феврале, и после заключения договора в порту начнутся работы по дноуглублению.
|Покупка
|Продажа
|100 долларов
|2.771,23 0.0616
|2.808,86 0.0712
|100 евро
|3.433,13 0.0485
|3.495,07 0.0237
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