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Венгрия может выйти из переговоров ООН по миграции

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Венгрия может выйти из переговоров ООН по миграции

Венгрия может выйти из переговоров Организации Объединенных Наций (ООН) по вопросам миграции из-за опасений, что проиммигрантская политика организации противоречит интересам безопасности страны. Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, передает Politico.eu.

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«ООН хочет создать соглашение, стимулировать миграцию, а у нас противоположная точка зрения, и если в первом проекте в феврале речь об этом ... то возникает вопрос — почему мы должны участвовать в этой дискуссии?» — сказал министр.

Как известно, переговоры по Нью-Йоркской Декларации ООН должны начаться в феврале. Отмечается, что целью переговоров является принятие окончательного комплекса мероприятий до конца 2018 года.

«Если не будет сдвигов в положительную сторону — в сторону позиции Венгрии в первом проекте ООН по комплексу мер, то будет запущен процесс выхода Венгрии из серии переговоров», — сказал Сийярто.

Напомним, Австрия и Венгрия, учитывая значительное количество нелегальных мигрантов, прибывающих в Европу, настаивают на усилении охраны внешних границ Европейского союза.

ООН, Венгрия, мигранты, Петер Сийярто
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