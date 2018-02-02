Долг предприятий перед «Нафтогазом» уменьшилась на 3,5% за неделю

Задолженность контрагентов, получающих газ от Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» на льготных условиях, снизилась на 3,5% за неделю и составила 56,8 млрд грн.
Об этом сообщила пресс-служба компании.
«За неделю производители тепла уменьшили долг на 1190 млн грн (4,5%), предприятия ТЭЦ (производство электроэнергии) — на 112 млн грн (2,9%), региональные газосбытовые предприятия — на 777 млн грн (2,7 %)», — говорится в сообщении.
Задолженность предприятий ТКЭ, ТЭЦ перед НАК «Нафтогаз Украины» уменьшилась на 1302 млн грн (3,9%).
В свою очередь, задолженность промышленных предприятий не изменилась и составляет 2,8 млрд грн.
Напомним, по состоянию на 24 января задолженность предприятий перед «Нафтогазом» уменьшилась на 819 млн гривен.
|Покупка
|Продажа
|100 долларов
|2.774,96 0.0267
|2.808,85 0.0008
|100 евро
|3.446,87 0.1387
|3.508,12 0.1304
|10 рублей
|4,58 0.0008
|5,05 0.0011
|Курс, UAH
|Золото
|376.690,00-2.901,00
|Серебро
|4.844,12-52,41
|Платина
|283.169,00-4.098,00
|Палладий
|303.895,00-3.145,00
влажность:
давление:
ветер:
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016