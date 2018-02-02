Долг предприятий перед «Нафтогазом» уменьшилась на 3,5% за неделю

Задолженность контрагентов, получающих газ от Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» на льготных условиях, снизилась на 3,5% за неделю и составила 56,8 млрд грн.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

«За неделю производители тепла уменьшили долг на 1190 млн грн (4,5%), предприятия ТЭЦ (производство электроэнергии) — на 112 млн грн (2,9%), региональные газосбытовые предприятия — на 777 млн грн (2,7 %)», — говорится в сообщении.

Задолженность предприятий ТКЭ, ТЭЦ перед НАК «Нафтогаз Украины» уменьшилась на 1302 млн грн (3,9%).

В свою очередь, задолженность промышленных предприятий не изменилась и составляет 2,8 млрд грн.

Напомним, по состоянию на 24 января задолженность предприятий перед «Нафтогазом» уменьшилась на 819 млн гривен.