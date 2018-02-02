Йованович: Украина должна идти вперед в вопросе Антикоррупционного суда

Посол США в Украине Мари Йованович заявила, что Украина должна идти вперед в вопросе создания Антикоррупционного суда. Об этом она рассказала в интервью программе «Право на власть» на «1+1».

«Я думаю, что США и в дальнейшем очень будут поддерживать Украину. У нас очень крепкие двусторонние отношения, особенно в отношении безопасности Украины. Это продолжается, когда речь идет о поддержке украинских реформ, мы имеем надежные взаимоотношения с украинцами по всему политическому спектру», — сказала она.

Кроме того, она отметила, что Украине необходимо идти вперед в вопросе создания Антикоррупционного суда.

«Я настаиваю на том, что нужно идти вперед с Антикоррупционным судом. Президент представил, нужно внести в повестку дня, поставить в первое чтение, как и рекомендовала Венецианская комиссия. Также есть еще несколько других вещей. Я имею в виду, всегда есть длинный список для каждой страны. Украина не исключение», — добавила Йованович.

Напомним, ранее Йованович заявила, что США не влияют на работу Национального антикоррупционного бюро Украины, отметив, что многие просили повлиять на НАБУ.