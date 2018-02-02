Украинский бизнес-омбудсмен получил рекордное число жалоб в 2017 году

Совет бизнес-омбудсмена в четвертом квартале 2017 года получил 729 жалоб — это больше, чем за три предыдущих квартала, и четверть всех жалоб, полученных с начала работы бизнес-омбудсмена. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».
«Почти три четверти полученных жалоб касались налоговых вопросов. Поток обращений по блокированию налоговых накладных, который начался в предыдущем квартале, продолжил расти: 368 против 166 кварталом ранее», — говорится в в отчете бизнес-омбудсмена, обнародованном в пятницу.
Согласно документу, в четвертом квартале 2016 года было получено 275 жалоб, а в третьем квартале 2017 года — 408.
Среди причин обращений по поводу ГФС также указаны налоговые проверки и открытие уголовных производств.
В отчете отмечается, что жалобы на действия правоохранителей составили 8,5% всех обращений, в том числе количество жалоб на действия Нацполиции и Генпрокуратуры увеличилось в 1,5 и 1,3 раза, тогда как на действия СБУ — уменьшилось.
«Заметный тренд квартала — рост на 32% количества жалоб на действия госрегуляторов и увеличение их доли в общем объеме соответственно до 6%. В частности, зафиксирован рост жалоб по работе Госгеонедр», — говорится в документе.
Предметом жалоб на органы местного самоуправления чаще всего становилось выделение земельных участков.
Кроме того, украинский и зарубежный бизнес жалуется на процессуальные злоупотребления правоохранителями, бездеятельность полиции или напротив — открытие уголовных дел против бизнеса.
Совет бизнес-омбудсмена уточняет, что за четвертый квартал открыл 519 расследований, что также стало рекордом за время его работы, а закрыл 429, из которых 64% — с позитивным результатом для жалобщиков, из них 316 — по налоговым вопросам, оценивая общий финансовый результат в 858,4 млн грн.
|Покупка
|Продажа
|100 долларов
|2.774,13 0.0184
|2.808,54 -0.0023
|100 евро
|3.446,47 0.1347
|3.506,20 0.1112
|10 рублей
|4,58 0.0013
|5,05 0.0009
|Курс, UAH
|Золото
|373.827,00-2.863,00
|Серебро
|4.790,76-53,36
|Платина
|279.531,00-3.638,00
|Палладий
|292.908,00-10.987,00
влажность:
давление:
ветер:
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016