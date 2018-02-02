Украинский бизнес-омбудсмен получил рекордное число жалоб в 2017 году

Совет бизнес-омбудсмена в четвертом квартале 2017 года получил 729 жалоб — это больше, чем за три предыдущих квартала, и четверть всех жалоб, полученных с начала работы бизнес-омбудсмена. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

«Почти три четверти полученных жалоб касались налоговых вопросов. Поток обращений по блокированию налоговых накладных, который начался в предыдущем квартале, продолжил расти: 368 против 166 кварталом ранее», — говорится в в отчете бизнес-омбудсмена, обнародованном в пятницу.

Согласно документу, в четвертом квартале 2016 года было получено 275 жалоб, а в третьем квартале 2017 года — 408.

Среди причин обращений по поводу ГФС также указаны налоговые проверки и открытие уголовных производств.

В отчете отмечается, что жалобы на действия правоохранителей составили 8,5% всех обращений, в том числе количество жалоб на действия Нацполиции и Генпрокуратуры увеличилось в 1,5 и 1,3 раза, тогда как на действия СБУ — уменьшилось.

«Заметный тренд квартала — рост на 32% количества жалоб на действия госрегуляторов и увеличение их доли в общем объеме соответственно до 6%. В частности, зафиксирован рост жалоб по работе Госгеонедр», — говорится в документе.

Предметом жалоб на органы местного самоуправления чаще всего становилось выделение земельных участков.

Кроме того, украинский и зарубежный бизнес жалуется на процессуальные злоупотребления правоохранителями, бездеятельность полиции или напротив — открытие уголовных дел против бизнеса.

Совет бизнес-омбудсмена уточняет, что за четвертый квартал открыл 519 расследований, что также стало рекордом за время его работы, а закрыл 429, из которых 64% — с позитивным результатом для жалобщиков, из них 316 — по налоговым вопросам, оценивая общий финансовый результат в 858,4 млн грн.