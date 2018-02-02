Нацбанк намерен подписать новое соглашение с МВФ в 2020 году

Национальный банк Украины рассчитывает на подписание новой программы с Международным валютным фондом в 2020 году. Об этом говорится в в январском инфляционному отчете НБУ.

«Ключевым предположением прогноза сотрудничество с МВФ по программе EFF в 2018 году и подписания новой программы в 2020 году. Это позволит сохранить доступ к международным рынкам капитала на прогнозном горизонте», — говорится в отчете регулятора.

В НБУ также отметили, что для сохранения макрофинансовой стабильности Украины, критически важным является продолжение сотрудничества с МВФ в рамках не только текущей, но и новой программы.

Напомним, принятие закона об Антикоррупционном суде и выполнение обещаний о приведении цен на газ к рыночному уровню являются основным условиями завершения четвертого пересмотра программы расширенного финансирования МВФ для Украины и выделения транша кредита.