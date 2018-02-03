Порошенко назначил стипендии детям погибших на Донбассе журналистов

Президент Петр Порошенко подписал указ «О назначении стипендий Президента Украины детям журналистов, которые погибли в связи с выполнением профессиональных обязанностей». Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
В частности, указом устанавливаются президентские стипендии детям журналистов Виктора Гурняка — Устине Гурняк (2012 года рождения) и Александра Черникова — Елене Черниковой (2014 года рождения).
«Виктор Гурняк и Александр Черников погибли, защищая независимость нашего государства в районе проведения антитеррористической операции», — говорится в сообщении.
Отмечается, что документ был разработан по инициативе общественности на выполнение предыдущего решения президента от 16 сентября 2017 года по «введению дополнительных мер социальной защиты детей журналистов, которые погибли или которым установлена инвалидность в связи с выполнением профессиональных обязанностей, и повышения эффективности государственной поддержки работников средств массовой информации и их семей».
Как известно, Виктор Гурняк погиб 19 октября 2014 года от минометного снаряда, когда под обстрелом вывозил раненых в районе 32-го блокпоста вблизи поселка Смиле Славяносербского района Луганской области.
В свою очередь 22 января 2015 года в бою под Донецким аэропортом в ходе выполнения военного задания погиб боец 9-й роты 3-го батальона 25-й отдельной аэромобильной бригады Александр Черников (позывной «Репортер»). При жизни он работал журналистом в телепрограмме «Губернские хроники» на 9 телеканале Днепра.
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