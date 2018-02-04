В январе пограничники обнаружили более 440 незаконных документов

Украинские пограничники в течение января 2018 года в пунктах пропуска обнаружили более 440 поддельных, недействительных и чужих документов. Об этом сообщает пресс-центр Госпогранслужбы.

«Только в течение месяца этого года сотрудники Госпогранслужбы обнаружили в ходе осуществления мер проверки и оформления лиц в пунктах пропуска на государственной границе свыше 440 поддельных, недействительных и чужих документов», — говорится в сообщении.

В частности, указано, что двух нарушителей обнаружили пограничники вчера во время мероприятий контроля в пунктах пропуска на государственном рубеже.

«Так, в Одесской области, в пункте пропуска „Кучурган“, пограничники Белгород-Днестровского отряда остановили гражданку Молдовы. Женщина пыталась попасть в Украину как пассажирка одного из автомобилей, однако предоставила чужой паспорт. Как сообщила женщина, документ она взяла у своей подруги», — рассказали в ГПСУ.

Там также добавили, что еще одна женщина, гражданка Украины, возвращалась в Украину через пункт пропуска «Рава-Русская» также машиной. У украинки пограничники Львовского отряда обнаружили тоже чужой заграничный паспорт.

Как сообщается, на обоих нарушителей составлены протоколы о нарушении законодательства, которые направлены в суд, чужие загранпаспорта изъяты.

Напомним, ранее сообщалось, что с момента получения доступа к базам данных Интерпола в рамках безвизового режима с Евросоюзом украинские пограничники задержали 2,1 тыс. лиц, находящихся в международном розыске.