Во Львовской области перекрыли дорогу к двум пунктам пропуска на границе с Польшей

Жители приграничных районов Львовской области перекрыли дороги к двум пунктам пропуска на границе с Польшей в знак протеста против изменений в таможенных правилах, сообщает Интерфакс-Украина.
По данным полиции, в 10.20 около двух десятков человек начали ходить по пешеходному переходу возле пункта пропуска «Шегини-Медыка» в Мостиском районе Львовской области. Участники протеста держат в руках плакаты: «Требуем ликвидировать 24 часа за границей государства», «Stop» 24 часа за границей!" и другие.
Участники акции объявили, что каждые 15 минут будут пропускать по 10 машин к пункту пропуска.
Позже протестующие перекрыли дорогу к пункту пропуска «Рава-Русская-Хребенне». Около 30 человек беспрерывно ходят по пешеходному переходу. Они сообщили полиции, что каждые 15 минут будут пропускать по одной машине.
Как сообщалось, 4 января во Львовской области митингующие перекрывали пункты пропуска на украинско-польской границе с требованием разъяснить норму закона № 6776-д о 24-часовом пребывании в Польше.
В Украине вступил в силу закон, которым ограничен беспошлинный ввоз товаров на территорию Украины стоимостью не более EUR50 и весом не тяжелее 50 кг до одного раза в трое суток. При этом время отсутствия гражданина в стране должно превышать 24 часа.
Соответствующие правки были внесены в Таможенный кодекс.
Согласно принятым изменениям в таможенное законодательство, при превышении указанных ограничений базой налогообложения считается суммарная стоимость ввезенных товаров, что превышает эквивалент EUR50, с учетом подлежащей оплате пошлины.
Товар также будет облагаться соответствующей пошлиной в случае ввоза товаров физическими лицами в ручной поклаже или сопровождающем багаже чаще раза в сутки. При этом налог будет налагаться на товары, ввозимые после первого пересечения границы.
|Покупка
|Продажа
|100 долларов
|2.772,64 0.0035
|2.806,00 -0.0277
|100 евро
|3.443,92 0.1092
|3.504,49 0.0941
|10 рублей
|4,58 0.0008
|5,05 0.0005
|Курс, UAH
влажность:
давление:
ветер:
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016