Во Львовской области перекрыли дорогу к двум пунктам пропуска на границе с Польшей

Жители приграничных районов Львовской области перекрыли дороги к двум пунктам пропуска на границе с Польшей в знак протеста против изменений в таможенных правилах, сообщает Интерфакс-Украина.

По данным полиции, в 10.20 около двух десятков человек начали ходить по пешеходному переходу возле пункта пропуска «Шегини-Медыка» в Мостиском районе Львовской области. Участники протеста держат в руках плакаты: «Требуем ликвидировать 24 часа за границей государства», «Stop» 24 часа за границей!" и другие.

Участники акции объявили, что каждые 15 минут будут пропускать по 10 машин к пункту пропуска.

Позже протестующие перекрыли дорогу к пункту пропуска «Рава-Русская-Хребенне». Около 30 человек беспрерывно ходят по пешеходному переходу. Они сообщили полиции, что каждые 15 минут будут пропускать по одной машине.

Как сообщалось, 4 января во Львовской области митингующие перекрывали пункты пропуска на украинско-польской границе с требованием разъяснить норму закона № 6776-д о 24-часовом пребывании в Польше.

В Украине вступил в силу закон, которым ограничен беспошлинный ввоз товаров на территорию Украины стоимостью не более EUR50 и весом не тяжелее 50 кг до одного раза в трое суток. При этом время отсутствия гражданина в стране должно превышать 24 часа.

Соответствующие правки были внесены в Таможенный кодекс.

Согласно принятым изменениям в таможенное законодательство, при превышении указанных ограничений базой налогообложения считается суммарная стоимость ввезенных товаров, что превышает эквивалент EUR50, с учетом подлежащей оплате пошлины.

Товар также будет облагаться соответствующей пошлиной в случае ввоза товаров физическими лицами в ручной поклаже или сопровождающем багаже чаще раза в сутки. При этом налог будет налагаться на товары, ввозимые после первого пересечения границы.