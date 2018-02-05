Саакашвили проиграл апелляцию по статусу беженца

Киевский апелляционный административный суд 5 февраля апелляцию на решение суда первой инстанции, который признал законным отказ Государственной миграционной службы предоставить Михаилу Саакашвили статус беженца или лица, нуждающегося в дополнительной защите (политубежище).

Об этом объявила коллегия судей во главе с Андреем Коротких.

«Суд постановил апелляционные жалобы оставить без удовлетворения», — сказал он.

Коротких заявил, что апелляция защиты экс-президента Грузии и Миграционной службы отклонены, и решение Окружного админсуда Киева от 3 января оставлено без изменений.

Этим решением суд признал законным отказ Миграционной службы предоставить политубежище Саакашвили.

Решение вступило в силу по итогу апелляционного рассмотрения.