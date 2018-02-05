Во Львовской области председателя теробщины задержали на взятке

Председателя объединенной территориальной общины в Самборском районе Львовской области задержали сотрудники СБУ и полиции после получения взятки, сообщает пресс-служба управления спецслужбы во Львовской области.

Как указано в обнародованном в понедельник сообщении, должностное лицо задержали в райцентре Самбор после получения 10 тысяч грн от частного предпринимателя за содействие в перечислении средств по прошлогодним актам о выполненных ремонтных работах и гарантию получения новых подрядов на ремонты.

По информации СБУ, всего председатель ОТО вымогал у бизнесмена 15 тысяч гривен.

По данному факту открыто уголовное производство по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 368 УК Украины (Получение неправомерной выгоды).