Дуда решил подписать «антибандеровский закон»

Президент Польши Анджей Дуда решил подписать закон об Институте национальной памяти Польши. Об этом сообщается на странице президента Польши в Twitter.
«Я решил, что подпишу закон об Институте национальной памяти, и я передам его в Конституционный трибунал», — отметил президент.
По словам Дуды, принятый закон не ограничивают художественную и научную деятельность.
«Эти положения никоим образом не ограничивают художественную и научную деятельность — в окончательной формулировке положений ст. 55а исключается действие закона в отношении художественной и научной деятельности, это очень четко прописано в законе», — передает слова президента его пресс-служба.
Кроме того, Дуда напомнил, что закон не является спонтанным и разрабатывался больше года.
«Это не предложение, которое появилось неделю или месяц назад. Что касается этого положения, я говорил больше года назад, и говорил во время своего визита год назад в Израиль», — сообщил он.
Президент подчеркнул, что в Польше не может быть места ненависти по признаку национальности или этнической принадлежности.
«Мы все знаем, к чему привел антисемитизм. Никогда в истории это не должно повториться», — заявил Дуда.
Также он напомнил, что Польша, в отличие от других европейских стран, не сотрудничала с режимом нацистской Германии.
Напомним, в четверг, 1 февраля, Сенат Польши принял без поправок закон об Институте национальной памяти. Он предусматривает уголовную ответственность за отрицание Волынской трагедии и пропаганду «бандеровской идеологии». МИД и мировое сообщество подвергли его критике как «отрицающий Холокост и изображающий в неприглядном свете украинцев».
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