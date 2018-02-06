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Минрегион будет контролировать расходы Фонда энергоэффективности

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Минрегион будет контролировать расходы Фонда энергоэффективности

Кабинет министров Украины поручил Министерству регионального развития контролировать, как новосозданный Фонд энергоэффективности тратит бюджетные средства. Правительство закрепило порядок использования бюджетных средств отдельным постановлением.

Минрегион должен согласовывать обоснования необходимых затрат Фонда, их детальные расчеты и годовой план работы, утвержденный наблюдательным советом. Ежемесячно Фонд должен отчитываться перед Минрегионом о том, как распорядился бюджетными деньгами, с указанием количественных и качественных показателей мероприятий.

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Закон о создании Фонда энергоэффективности депутаты приняли еще в июне 2017 года. Создали Фонд в декабре 2017 года.

Фонд должен агрегировать деньги международных доноров и обеспечивать Украину специалистами и целевыми грантами для внедрения энергосбережения и энергоэффективности для населения (через ОСМД).

Технический офис будет поддерживать Международная финансовая корпорация (IFC), представители которой также войдут в наблюдательный совет фонда. А еще при поддержке ЕС в каждой области Украины будут созданы бесплатные центры технической помощи в сфере энергоэффективности. Также технический офис будет заниматься разработкой типовых проектов энергомодернизации домов и финансовых инструментов для их реализации.

Фонд будет предоставлять гранты для частичного возмещения средств, потраченных на энергомодернизацию. Деньги на гранты предоставит Евросоюз и международные финансовые организации. Гранты смогут получать физические и юридические лица напрямую или через банки-партнеры.

Фонд будет возмещать средства на:

1) осуществление термомодернизации;

2) внедрение эффективных систем мониторинга и управления;

3) установку высокоэффективных отопительных и охладительных систем и оборудования, а также замену имеющихся систем и оборудования более эффективными;

4) другие мероприятия, направленные на уменьшение потребления энергоресурсов в ЖКХ.

При этом Фонд будет возмещать средства, потраченные на энергомодернизацию, только при наличии сертификата энергоэффективности здания. Закон о Фонде энергоэффективности не будет работать без так называемого «энергоэффективного пакета» — законов «О жилищно-коммунальных услугах», «О коммерческом учете коммунальных услуг», «Об энергетической эффективности зданий».

Также пятилетнюю поддержку фонду пообещали в ЕС. Пресс-служба Кабмина сообщила, что вице-президент Европейской комиссии по вопросам Энергетического сообщества Марош Шефчович проинформировал о готовности ЕС выделить Украине 100 млн евро для наполнения Фонда энергоэффективности.

Фонд энергоэффективности, Минрегион
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