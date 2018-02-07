Доходы местных бюджетов в январе выросли до 15,4 миллиарда, – Зубко

За январь 2018 года поступления собственных доходов местных бюджетов Украины выросли на 2,9 млрд грн (+23,3%) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 15,4 млрд грн. Об этом сообщил вице-премьер-министр, министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко, передает пресс-служба Кабмина.

«Налога на доходы физических лиц поступило 8,7 млрд грн, что больше поступлений января прошлого года на 2,3 млрд грн (+35%), платы за землю — 1,9 млрд грн (+0,2 млрд грн, или 12%), единого налога — 3,1 млрд грн (выросли на 0,9 млрд грн, или на 41%), налога на недвижимое имущество — 448,2 млн грн (выросли на 204,5 млн грн, или на +84%)», — сообщил Зубко.

Также состоялся и прирост собственных доходов местных бюджетов 665 объединенных территориальных общин — на 19,6% (+236 млн грн) по сравнению с соответствующим периодом прошлого года, и составили 1,4 млрд грн.