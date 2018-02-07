Кабмин отдал распоряжение о конкурсе на главу НСЗУ

Кабинет министров принял решение о проведении конкурса на должность главы Национальной службы здоровья Украины (НСЗУ), сообщил заместитель министра здравоохранения Павел Ковтонюк.

«Сегодня Кабинетом министров было принято распоряжение о главе (проведении конкурса на замещение должности — ред.) НСЗУ», — сказал он на презентации системы электронного здравоохранения.

Ковтонюк отметил, что НСЗУ будет выполнять функции национального страховщика.

Как сообщалось, ранее Кабинет министров обнародовал на своем портале постановление (№ 1101 от 27 декабря 2017 года) о создании центрального органа исполнительной власти, который реализует политику в сфере государственных фингарантий медобслуживания населения и выполняет функции заказчика медицинских услуг и лексредств по программе медицинских гарантий — Национальной службы здоровья Украины (НСЗУ).

Согласно положению о НСЗУ, помимо оплаты за предоставление пациентам медуслуг и лексредства по договорам, а также возмещения стоимости лекарств по программе реимбурсации, орган проводит мониторинг, анализ и прогнозирование потребности населения в медуслугах и препаратах, разрабатывает проект программы медгарантий, вносит предложения относительно тарифов на медицинские услуги и корректирующие коэффициенты в зависимости от категории пациентов.