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Экс-министр обороны: 10 из 12 тыс. военных ВМС в Крыму перешли на сторону России после аннексии

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Экс-министр обороны: 10 из 12 тыс. военных ВМС в Крыму перешли на сторону России после аннексии

Бывший исполняющий обязанности министра обороны Игорь Тенюх рассказал, сколько военнослужащих ВМС, которые несли службу в Крыму, предали украинскую присягу после аннексии полуострова.

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Цифру он назвал в ходе допроса в Оболонском суде в рамках заседания по делу о госизмене Януковича, трансляцию вел телеканал «112 Украина».

«Из 12 тысяч в Военно-морских силах перешли на сторону врага 10 тысяч», — сообщил он.

Отметим, Игорь Тенюх руководил оборонным ведомством в течение месяца — с 27 февраля по 25 марта 2014 года.

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Ранее сегодня в ходе допроса бывший глава СБУ Валентин Наливайченко рассказал, что только 20% офицеров спецслужбы покинули Крым после его захвата Россией. Они переместились на материковую Украину.

Крым, Игорь Тенюх, военные, аннексия, госизмена, экс-чиновники
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