Станцию метро «Петровка» в Киеве переименовали

Киевский городской совет на своем заседании 8 февраля переименовал станцию «Петровка» столичного метрополитена в «Почайну».
За принятие соответствующего проекта решения проголосовали 70 депутатов при минимально необходимом 61.
Общественное обсуждение переименования прошло на сайте Киевгорадминистрации в период с 1 марта 2017 до 1 мая 2017 года. Участие в голосовании приняли 1942 человека. Из них 1426 граждан (73%) поддержали переименование станции «Петровка», остальные высказались против.
Также депутаты переименовали Куреневско-Красноармейскую линию метро в Оболонско-Теремковскую.
На заседании в четверг депутаты исключили из повестки заседания горсовета вопрос о переименовании международного аэропорта «Киев» в аэропорт имени Игоря Сикорского.
Напомним, что 9 апреля 2015 года Верховная Рада приняла закон об осуждении коммунистического и нацистского тоталитарных режимов, запретила их пропаганду и символику. Законом об осуждении коммунистического и национал-социалистического режимов запрещается публичное использование символики таких режимов, устанавливается обязанность переименования населенных пунктов, объектов топонимики, организаций и торговых марок.
Название «Петровка» связано с фамилией советского партийного деятеля Григория Петровского и тоже подлежит изменению.
Река Почайна разделяла Подол и Оболонь. В водах этой реки при князе Владимире были крещены киевляне. Почайна многократно упоминается в древних летописях.
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