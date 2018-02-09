Шульц подтвердил отказ от должности главы МИД Германии

Лидер немецких социал-демократов Мартин Шульц подтвердил отказ от должности министра иностранных дел в новом правительстве Германии, объяснив это тем, что внутрипартийные дискуссии вокруг его кандидатуры являются угрозой успешному принятию коалиционного соглашения на партийном съезде СДПГ. Об этом сообщает Die Welt.

«Поэтому я заявляю об отказе присоединиться к федеральному правительству и в то же время надеюсь, что это закончит кадровые дебаты в СДПГ», — пояснил Шульц.

Напомним, ранее СМИ сообщали, что Шульц отказался быть министром иностранных дел в новом правительстве Ангелы Меркель. Сообщается, что на Шульца оказывалось давление из-за того, что сразу сразу после выборов он заявил, что ни в коем случае не будет работать в правительстве Федерального канцлера Германии, главы Христианско-демократический союза Ангелы Меркель.

7 февраля сообщалось, что согласно договоренности, достигнутой в ходе коалиционных переговоров в Германии, новым главой Министерства иностранных дел страны станет глава Социал-демократической партии Германии Шульц.



