Хакеры напали на серверы Олимпийских игр перед церемонией открытия

Серверы и WiFi-система Олимпиады в южнокорейском Пченчхане подверглись хакерской атаке за 45 минут до церемонии открытия, пишет Уonhap со ссылкой на оргкомитет Игр.
Сообщается, что из-за кибератаки нарушилась работа цифрового телевидения в главном пресс-центре.
В результате атаки организаторы отключили серверы, чтобы избежать большего ущерба. Вследствие чего работа сайта Олимпиады была приостановлена. Из-за того, что серверы и сайт не работали, зрители не могли распечатать купленные билеты на мероприятия.
Так, работа сайта была восстановлена сегодня к 8 часам утра по местному времени. Организаторы около 15 часов приводили компьютерную систему в нормальное состояние. В оргкомитете Игр заявили, что хакеры не повлияли на безопасность спортсменов и зрителей. Отметим, что название хакерской группировки не указывается.
Напомним, президент Южной Кореи Мун Чже Ин в ходе Олимпиады в Пхенчхане встретился с делегацией из КНДР, в том числе с младшей сестрой северокорейского лидера Ким Чен Ына Ким Йо Джонг.
Как сообщалось ранее, сегодня был разыгран первый комплект медалей Олимпиады-2018 в Пхенчхане.
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