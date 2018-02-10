Хакеры напали на серверы Олимпийских игр перед церемонией открытия

Серверы и WiFi-система Олимпиады в южнокорейском Пченчхане подверглись хакерской атаке за 45 минут до церемонии открытия, пишет Уonhap со ссылкой на оргкомитет Игр.

Сообщается, что из-за кибератаки нарушилась работа цифрового телевидения в главном пресс-центре.

В результате атаки организаторы отключили серверы, чтобы избежать большего ущерба. Вследствие чего работа сайта Олимпиады была приостановлена. Из-за того, что серверы и сайт не работали, зрители не могли распечатать купленные билеты на мероприятия.

Так, работа сайта была восстановлена сегодня к 8 часам утра по местному времени. Организаторы около 15 часов приводили компьютерную систему в нормальное состояние. В оргкомитете Игр заявили, что хакеры не повлияли на безопасность спортсменов и зрителей. Отметим, что название хакерской группировки не указывается.

Напомним, президент Южной Кореи Мун Чже Ин в ходе Олимпиады в Пхенчхане встретился с делегацией из КНДР, в том числе с младшей сестрой северокорейского лидера Ким Чен Ына Ким Йо Джонг.

Как сообщалось ранее, сегодня был разыгран первый комплект медалей Олимпиады-2018 в Пхенчхане.