В Одесской области пограничники задержали двух полицейских Приднестровья

Пограничники Белгород-Днестровского отряда задержали двух полицейских так называемого Приднестровья, пытавшихся незаконным способом затянуть гражданина Украины на смежную сторону в обход пункта пропуска.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы.

Так, пограничный наряд возле государственной границы Украины, неподалеку от пункта пропуска «Кучурган-авто», услышал шум людей и заметил, как двое насильно тянут мужчину в направлении границы. Сразу в указанное место выбыла группа реагирования пограничников, которая и задержала всех людей.

«В дальнейшем двое граждан сообщили, что они являются сотрудниками МВД непризнанного Приднестровья, один из них имел при себе соответствующее удостоверение. Мужчина, которого пытались перетащить в соседнюю территорию незаконным способом, в обход пункта пропуска, оказался украинцем, жителем г. Одесса», — отметили в пограничном ведомстве.

По факту выявления признаков преступления, предусмотренного ст. 146 УКУ «Незаконное лишение свободы или похищение людей» уведомлены компетентные правоохранительные органы Украины. Сейчас продолжаются мероприятия по установлению всех признаков правонарушения.