НБУ: Инфляция требует ужесточения монетарной политики

Фактическая инфляция была несколько выше прогнозов в связи с темпами роста цен на сырые продукты и топливо быстрее, чем ожидалось, сообщает пресс-служба НБУ.
Как отмечается, базовая инфляция в январе ускорилась до 9.8% г/г (составляла 0.7% в месячном измерении) и в целом соответствовала прогнозу. Это произошло в результате более существенного роста цен на услуги, учитываемые по этому показателю.
Согласно таким показателям, текущая динамика потребительской инфляции и ее составляющих свидетельствует о сохранении значительного инфляционного давления.
НБУ ожидает, что более жесткая монетарная политика будет способствовать постепенному снижению потребительской инфляции и ее возвращение в целевой диапазон в середине 2019 года.
Напомним, по данным Госстата инфляция на потребительском рынке в январе 2018 года составила 1,5% по сравнению с предыдущим месяцем.
По итогам 2017 года инфляция в Украине ускорилась до 14,1%.
Министерство экономического развития и торговли прогнозировало инфляцию 13,4% на конец года.
В 2016 году инфляция составила 12,4%.
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