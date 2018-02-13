МВФ: Закон об Антикорсуде не отвечает условиям

Законопроект президента Украины Петра Порошенко о создании Антикоррупционного суда не соответствует условиям программы Международного валютного фонда. Об этом сказал глава представительства миссии фонда в Украине Йоста Люнгман в интервью Громадському.

«Что действительно определяющее — это необходимость создать независимый Антикоррупционный суд, набрать независимых судей с безупречной репутацией, запустить работу этого суда без задержек. По законопроекту существует широкий консенсус (среди международных партнеров и доноров) — документ в нынешнем его виде не обеспечивает вышеупомянутых результатов, он не соответствует требованиям программы МВФ, а также рекомендациям Венецианской комиссии», — сказал Люнгман.

По его мнению, сейчас нужно сделать шаг назад и обеспечить создание законодательства, которое усилит успешную борьбу с коррупцией среди чиновников.

Йоста Люнгман отметил, что создание независимого Антикоррупционного суда — ключевое требование для следующего этапа проверки, которая должна определить, получит ли Украина очередной транш от МВФ.

Среди других требований программы он назвал повышение цен на газ, процесс приватизации, пенсионная, а также земельная реформы.