Директор ГБР планирует запустить работу бюро до 1 сентября

Директор Государственного бюро расследований Роман Труба допустил начало работы бюро в июле-августе.

«У нас амбициозные планы начать работу не позднее 1 сентября, но мы будем пытаться запустить бюро еще раньше, возможно в июле, августе», — сказал он в интервью агентству «Українські новини».

Труба отметил, что в подследственности Госбюро находятся президент, полномочия которого уже закончились, премьер-министр, члены Кабмина, правоохранители, судьи.

«Я уверен, что мы сможем расследовать такие уголовные производства, и по ним обязательно будет результат», — отметил Труба.