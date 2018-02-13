На Кипре выбрали новый состав правительства

Президент Кипра Никос Анастасиадис объявил о формировании нового правительства страны. Об этом сообщает издание Cyprus Mail.

Сообщается, что президент назначил правительственного представителя Никоса Христодулидиса, а также оставил Харриса Георгиадис на посту министра финансов, министром обороны стал юрист Саввас Ангелидис.

Кроме того, в состав нового правительства также вошли: министр внутренних дел Константинос Петридис, министр образования и культуры Костас Хампьяурис, министр энергетики, торговли, промышленности и туризма Йоргос Лаккотрипис, министр сельского хозяйства, природных ресурсов и окружающей среды Костас Кадис, министр юстиции Ионас Николау.

Как известно, Анастасиадис победил на президентских выборах 4 февраля, на должность он вступит 28 февраля.



