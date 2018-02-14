Юнкер заявил о шансе на компромисс с Польшей

Глава Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер сегодня, 14 февраля, заявил, что существует возможность достичь компромисса с Польшей относительно судебной реформы.

Об этом сообщает «Польское радио».

«Мы находимся в постоянном контакте, ведем диалог. Я думаю, существует достаточно шансов, что польская позиция приблизится к нашей и наша позиция приблизится к польской», — сказал глава ЕК.

Напомним, в конце декабря президент Польши Анджей Дуда 20 декабря подписал два противоречивые закона в рамках судебной реформы. Законы касаются Национального совета судей и Верховного суда. 15 декабря Сенат Польши принял скандальные законы о реформе судебной системы несмотря на протесты. Два закона — о Верховном суде и Государственном совете судопроизводства — авторства президента Анджея Дуды, ранее были подвергнуты критике в Европейском союзе. Сенат принял их без поправок, которые предлагала оппозиция.

20 декабря, Европейская комиссия рассмотрела вопрос о начале процедуры введения санкций против Польши за нарушения норм верховенства права. Либеральные депутаты Европейского парламента инициировали процедуру санкций против Польши после того, как страна «продолжает отступать от норм верховенство права и независимости суда».